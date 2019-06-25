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25.06.2019,  
14:41
Текст:  Сергей Птичкин

Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Специалистами холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех разработан робототехнический комплекс "Паладин". Впервые его показывают на форуме "Армия-2019", правда, в рамках закрытой экспозиции.

Конструкция боевой машины представляет собой необитаемый боевой модуль "Драгун" на роботизированном шасси БМП-3.

Комплекс "Паладин" оснащен двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм, а также пулеметом калибра 7,62 мм. Робототехнический комплекс может управляться дистанционно оператором, либо действовать в автономном режиме.

В автономном режиме комплекс самостоятельно просчитывает маршрут и двигается к конечной точке, указанной предварительно оператором. В дополнение к автоматическим системам, в "Паладине" полностью сохранена возможность управления штатным экипажем.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Робототехнические комплексы являются важной частью современных вооруженных сил. Они уже с успехом используются для разминирования, доставки грузов, проведения операций по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты. Комплекс "Паладин", созданный путем интеграции инновационных технологий в передовые военные разработки наших инженеров, предназначен для решения непосредственно боевых задач. В частности, огневой поддержки подразделений, удержания плацдармов, прорыва линии обороны противника и транспортировки личного состава. Уверен, он будет по достоинству оценен представителями военных ведомств и силовых структур", - сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

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