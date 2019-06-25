Девять человек пострадали в Чехии при столкновении автобуса с грузовиком

На востоке Чехии рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, передает РИА Новости сообщение местной пожарной охраны. Пострадали девять человек.

ДТП произошло в районе города Кромержиж.

"Тяжело раненый водитель автобуса с помощью вертолета доставлен в больницу города Злина, остальные восемь раненых развезены по ближайшим больницам на санитарных машинах, точное их состояние пока неизвестно", - уточнил представитель местного управления пожарной охраны Роман Жемличка.

На месте работают пожарные и "скорая". Причина аварии пока неизвестна.