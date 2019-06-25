Эксперты оценили российский беспилотник в виде полярной совы

Военнослужащие технополиса "Эра" представили на форуме "Армия-2019" усовершенствованный беспилотный летательный комплекс разведки и целеуказания, который изготовлен в виде полярной совы.

Как сообщили "РГ" создатели беспилотника, летающий разведчик способен находиться в воздухе около 40 минут, дальность его полета составляет 20 километров. При этом дрон весит всего около пяти килограммов и может управляться одним человеком.

Беспилотник в виде совы оборудован лазерным дальномером и приборами видеонаблюдения.

По мнению военных экспертов, дрон прекрасно подходит для проведения разведки и слабо заметен на радарах, так как изготовлен из композитных материалов. Кроме того, беспилотник достаточно прост и дешев в изготовлении.

Напомним, что впервые военный беспилотник в виде полярной совы был представлен в Москве на XXII Международной выставке "Интерполитех-2018".