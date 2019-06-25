Госдума поправила бюджет в связи с Посланием президента

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные изменения направлены в первую очередь на решение задач, поставленных главой государства в Послании Федеральному Cобранию.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, одна из поддержанных комитетом поправок предполагает выделение дополнительно более 30 млрд рублей на гранты регионам. Общая сумма на эти цели в этом году составит 50 млрд рублей. Эти средства регионы будут получать за выполнение нацпроектов.

Кроме того, 4,3 млрд рублей регионы получат на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии. В сумме законопроектом предлагается направить на дополнительную поддержку регионов 130 млрд рублей, добавил Макаров.

Существенно увеличен размер субсидий российским автопроизводителям для исполнения гарантийных обязательств по выпуску автомобилей, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5".

На поддержку производителей сельхозтехники направляется в виде субсидий 3 млрд рублей. На 2 млрд рублей вырастут межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Речь о закупке расходных материалов к инсулиновым помпам.

Имущественный взнос РФ в Фонд защиты прав дольщиков увеличивается на такую же сумму. На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет дополнительно будет выделено более 950 млн рублей.

Кроме того, выделяется 5 млрд рублей для оказания помощи семьям в размере до 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита в случае рождения третьего ребенка. Более 4 млрд рублей направляется непосредственно на повышение оплаты труда работников реагирующих подразделений МЧС России. На эту тему у Владимира Путина был разговор с сотрудником МЧС в ходе "Прямой линии".

7,5 млрд рублей выделяется на решение вопросов здравоохранения. "Это и закупка препаратов для лечения ВИЧ, приобретение необходимого медицинского оборудования", - уточнил Андрей Макаров.

Кроме того, 700 млн рублей выделяется на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Более 2 млрд рублей предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федеральным театрам. "Здесь мы видим и Новосибирский театр оперы и балета, и Мариинский театр и Государственный театр наций", - сказал глава комитета.

Он также отметил, что 4,8 млрд рублей дополнительно будет направлено на поддержку аграрного сектора. С учетом поправок в бюджет господдержка села в 2019 году составит 307 млрд рублей (в 2018 году - 254 млрд рублей), подчеркнул Макаров.

Согласно документу, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,881 трлн рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.