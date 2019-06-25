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25.06.2019 15:15
Рубрика: Власть

Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией"

Текст: Татьяна Замахина

Законопроект о борьбе с "билетной мафией" прошел второе чтение в Госдуме. Благодаря совместной работе с профессиональным сообществом депутаты серьезно переписали документ. В новой версии защищены права обладателей "лишних билетов", которые хотят перепродать их по номиналу. Учтены и интересы театров, страдающих от спекулянтов.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Инициатива вводит новые правила продажи и возврата билетов в театры, филармонии и на экскурсии. С 1 сентября запрещается реализация билетов по цене выше указанной на них стоимости. Распространять их смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора. При этом комиссия посредника не должна превышать 10%.

- Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, - отметил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин. - А, не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость.

Глава нижней палаты привел в пример Государственный театр наций, где за сезон недобросовестные покупатели возвращают билеты на сумму более 3 млн рублей.

Ко второму чтению в законопроект внесены ряд поправок. Так, вводится понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия. Это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Что касается не "акционных" билетов, то вернуть их можно будет по схеме, действующей на железнодорожном транспорте. Размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если билет будет возвращен не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость. От 5 до 10 дней - не менее половины суммы. И треть стоимости - если осталось от 3 до 5 дней.

Глава профильного комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пояснила, что театр будет сам решать, нужно ли возвращать деньги за билет, если до мероприятия осталось менее трех дней. Она считает, что большинство театров все же согласятся на возврат, а нормой воспользуются только наиболее страдающие от спекулянтов культурные организации.

Полная стоимость билета будет обязательно возмещена в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Важно, что документ теперь решает вопрос "лишнего билета": в исходной редакции любая перепродажа грозила штрафом до 300 тысяч рублей. Обновленная версия допускает однократную продажу купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал. Еще одна поправка касается случаев пропуска мероприятия в связи с болезнью покупателя билета или в связи со смертью члена семьи (близкого родственника). Если зритель сможет подтвердить это документально, то будет иметь право вернуть цену билета. Порядок возврата будет регулироваться подзаконными актами.

Власть Работа власти Культура Театр Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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