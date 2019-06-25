Как корреспондент "РГ" стал инвестором и сколько на этом заработал

На фоне снижения ставок по банковским депозитам корреспондент "РГ" решил в качестве альтернативы традиционному вкладу "прощупать" индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Я долго и придирчиво выбирал брокера для открытия счета. Интересовался его надежностью, размером комиссий за сделки и платой за депозитарий (то есть за хранение приобретенных ценных бумаг). Эти вроде бы небольшие расходы (комиссия измеряется долями, десятыми или сотыми долями процента, а плата за депозитарий - сотнями рублей) все же влияют на потенциальную доходность инвестиций. Сделав выбор, отправляюсь к брокеру.

- Я буду вашим персональным менеджером. Готова ответить на все вопросы, - встречает улыбчивая сотрудница Алина.

После заполнения кипы документов мне открывают мастер-счет. Деньги сначала вносятся на него, а потом переводятся на ИИС. Торговать на бирже можно прямо с телефона. Алина показывает как.

Моя стратегия такова: забросить на ИИС тестовую сумму 100 000 рублей, купить поровну акции и облигации и забыть, а в конце года посмотреть, что из этого получится.

Начинаю с покупок облигаций федерального займа (ОФЗ). Их выпускает минфин, и они считаются надежнее депозитов. Стараюсь, чтобы доходность ОФЗ была побольше, а сроки погашения - не очень отдаленными. Покупаю на пробу чуток корпоративных и региональных облигаций. Но с облигациями все скучно: символический плюс, реже - минус. Перехожу к акциям. Выбираю дивидендные, чтобы даже при падении рынка осталась надежда на капающие "дивы". Впрочем, в отличие от банковских процентов они не гарантированы.

Я становлюсь завсегдатаем сайтов, о которых раньше не знал, начинаю следить за компаниями, до которых прежде не было дела, острее переживаю глобальные новости экономики. Мои облигации растут на доли процентов, а акции шарахаются то вверх, то вниз от множества факторов. Очередной пост Трампа в "Твиттере", обострение торговой войны США и Китая, проблемы с Ираном, финотчеты компаний - на рынок влияет все.

Из разных источников сыплются прогнозы и рекомендации аналитиков. Но я вспоминаю историю об обезьяне, которой в качестве эксперимента доверили методом тыка сформировать портфель акций и которая в результате добилась доходности лучше, чем хваленые эксперты, и действую самостоятельно.

Пару раз пытаюсь уточнить по телефону технические вопросы у Алины. Увы, дозвониться сложно. Видимо, у моего персонального менеджера таких персон, как я, много. Рядовые сотрудники дать внятные ответы по ИИС не смогли - не их компетенция. Что ж, о ваших инвестициях никто больше, чем вы сами, не побеспокоится.

Битва за капитал идет нешуточная. Рынок стабильно убеждает только в одном - в своей непредсказуемости. Нефтехимическое предприятие, не платившее дивиденды три года, вдруг объявляет о полной их выплате за один раз. Дивидендная доходность компании взлетает до 27 процентов по привилегированным акциям. Бумаги резко дорожают. Руководитель горно-металлургической компании заявляет о желании снизить дивиденды, акции обрушиваются, потом отрастают снова. Основной акционер строительной компании продает с дисконтом крупный пакет. Цена на бумаги падает, но восстанавливается к сезону дивидендов. Один известный ретейлер изъявляет желание купить другого. Инвесторы опасаются, что компания влезет в долги. Снова падение цены.

Крупный зарубежный фонд сливает акции, на которые я сделал ставку, цена бумаги падает, приходится ждать восстановления. А когда я избавляюсь от актива и радуюсь, что выскочил из бумаги с прибылью, она, словно издеваясь, подскакивает в цене на подтверждении ожидаемых дивидендов. Во мне просыпается новый вид жадности: наблюдать за тем, как растут проданные раньше времени акции, не менее досадно, чем видеть свои проседающие бумаги.

Нефтегазовый сектор оказался полон сюрпризов. Одна ну очень крупная компания на планах повысить дивиденды растет так, что тянет за собой весь российский рынок. А я лишь сожалею, что вовремя не включил бумаги этого эмитента в свой портфель. А вот дивы по другой акции оказываются меньше ожиданий. Бумага обрушивается процентов на семь-восемь.

Акции крупного российского банка игнорируют угрозу санкций и прут вверх. Я фиксирую прибыль после шестипроцентного роста за несколько дней. Но вместо того чтобы продать 20 акций, случайно запускаю продажу 20 лотов. В каждом - по десятку бумаг. В итоге продаю акций больше, чем у меня есть. То есть автоматически занимаю их у брокера под залог других активов. Проданные акции подскакивают в цене. Выкупая их, пришлось бы потратить больше денег, чем оставшийся у меня на счету кэш. Да и фиксировать убыток не хочется. Жду. Акции мотает, но повезло: в какой-то момент цена заемных акций оказывается меньше, чем та, по которой я их продавал. Выкупаю обратно даже с копеечным наваром. После этого бумаги растут как бешеные. Промедли я с выкупом - фиксировал бы убыток. Думаю о том, что неплохо бы для таких неопытных трейдеров, как я, по умолчанию отсекать возможность использования заемных средств или активов у брокера. И докупаю новые "вкусные" акции. Вместо запланированных 100 000 рублей как завороженный завожу на ИИС 130 000, 140 000, 150 000 рублей... При этом процентное соотношение акций и облигаций оказывается 70 к 30. Понимаю, что пора остановиться.

Вываливаюсь из трехмесячного биржевого угара, анализирую ситуацию задним числом и прихожу к выводу, что если бы я, как и планировал, просто купил акции и забыл о них, то доходность инвестиций оказалась бы не хуже, чем результат спекулятивных метаний без должного понимания рынка. Вспоминаю изречения забугорных биржевых гуру о том, что на бирже терпеливые получают деньги суетливых.

Сейчас я нахожусь в зеленой зоне с доходностью немного выше банковского депозита. Дополнительный бонус - первые дивиденды с акций и купоны с облигаций. Но пока рынок скачет по историческим максимумам, добиться этого было несложно. Уже к моменту выхода публикации все может измениться. По-настоящему оценить эффективность вложений можно лишь на длительном промежутке, который измеряется не месяцами, а годами. А лучше - десятилетиями.

Итог

Типичный новичок

Фото: Photoxpress

В банке мой инвестиционный дилетантизм разгромили в пух и прах, метания охарактеризовали как высокорисковые попытки спекулировать на финансовом рынке и отметили, что мои действия не имели отношения к первоначальной стратегии: "Доходность инвестиций можно оценить в момент фиксации прибыли. До тех пор, пока ваши средства, пусть даже выросшие в разы, находятся внутри рынка, это не ваш итоговый доход, а промежуточная доходность, которая может легко превратиться в итоговый убыток в момент фиксации".

Перед началом торговли на фондовом рынке посоветовали четко определить свои инвестиционные задачи, сумму, валюту, период инвестирования и уровень риска, который готов принять инвестор. А уже после этого выбирать подходящий вариант инвестирования: "Клиенты, которые не обладают достаточными профильными знаниями и не готовы уделять много времени инвестированию, могут передать управление активами профессионалам. Инвестиционное консультирование подходит для клиентов, которые нуждаются в совете эксперта и хотят принимать активное участие в процессе управления. А брокерское обслуживание рассчитано на инвесторов, желающих самостоятельно совершать операции на финансовых рынках".

Эксперты на бирже мои действия посчитали типичными для новичка: "Осознанное решение об открытии ИИС и тщательный выбор брокера являются ключевыми на первом этапе, и вы справились с этим на "отлично". Дальнейшие решения были не столь детально проработаны и могли привести к негативным результатам. Во-первых, не была определена инвестиционная стратегия. Поначалу она была портфельной и достаточно консервативной, а в дальнейшем стала приобретать черты спекулятивной. Во-вторых, допускаемые ошибки всегда требуют немедленного исправления. Вы ждали удобного случая, чтобы исправить сделку. Вам повезло, но обычно фортуна в таких случаях отворачивается".

Справка "РГ"

Что такое ИИС

ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13 процентов с суммы до 400 000 рублей, внесенных на счет в течение года. Таким образом можно вернуть до 52 000 рублей, уплаченных в качестве НДФЛ. Но для этого необходимо иметь официальный доход. Впрочем, есть и другой вариант - освобождение от НДФЛ со всей прибыли на ИИС. Но это выгодно при больших оборотах и активных высокоприбыльных операциях. Для получения любой льготы нужно использовать ИИС минимум три года.