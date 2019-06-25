Лукашенко пожелал выпускникам вузов успешно воплощать мечты в жизнь

Трудиться не на процесс, а на полезный людям результат, "воплощая свои мечты в реальную жизнь" пожелал 25 июня глава Беларуси выпускникам высших учебных заведений. Он приветствовал юношей и девушек, вступающих в самостоятельную профессиональную жизнь, на традиционном балу дипломированных специалистов, передает его пресс-служба.

Моделируя свое будущее, сказал Лукашенко, обращаясь к молодежи, вы должны понимать: "все, что мы делаем, - делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат", - дал понять президент. "Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны - всей нашей Беларуси", - добавил с оптимизмом президент, призвав юношей и девушек особенно бережно относиться к природным ресурсам края. "Нам надо превратить этот клочок земли, имя которому Беларусь, в самое удобное и комфортное место для жизни не только вашей, но и ваших детей, внуков. Нам надо сохранить уютную, комфортабельную для жизни страну", - сказал он.

Президент страны в этот торжественный день встречи с золотым фондом белорусской молодежи не скрывал, что испытывает особую радость и гордость за будущее Синеокой. "На Республиканский бал выпускников вас привела импровизированная дорога успеха. И пусть на этом пути сделаны только первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы", - заявил он.

Глава государства отметил, что принято считать студенческие годы самыми лучшими, счастливыми в жизни. Однако Лукашенко придерживается иной точки зрения. "Это, может быть, и радостные, и счастливые, но это и самые тяжелые годы жизни человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома", - пояснил он свою точку зрения.

Президент напомнил, что высшее образование в РБ получают и студенты из более чем 100 стран. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из иностранных выпускников. "Пусть это станет новой доброй традицией, - предложил Лукашенко. - Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала для этих ребят родной и близкой. Если кто-то захочет остаться или вернуться сюда снова, знайте: мы всегда будем рады! Здесь живут ваши настоящие друзья".

Лучшие выпускники и преподаватели учреждений образования удостоились Благодарности президента, и он лично вручил им эти награды.

Приглашенные на бал выпускники и педагоги, сообщают местные источники, приехали в столицу накануне, чтобы подготовиться к торжественному событию и принять участие в специальной познавательной и развлекательной программе. Они побывали и на соревнованиях II Европейских игр. А до того, как прибыть непосредственно на бал, молодежь собралась на площади Победы, где прошла торжественная акция "Молодая Беларусь помнит". Участники церемонии возложили цветы к монументу Победы и выпустили в небо голубей, что символично отражало стремление к мирному и счастливому будущему страны и народа.