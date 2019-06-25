На "Армии-2019" рассекретили новейший вертолет "Ночной охотник"

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ впервые будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Военным делегациям из 120 стран также покажут разведывательно-ударный вертолет Ка-52, который доработан с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Как отметили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника". От базовой модели машина отличается увеличенной дальностью поражения целей, расширенным составом вооружения, двойным комплектом управления, а также новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Из внешних различий можно выделить, что у серийного Ми-28НМ исчез "курносый" нос фюзеляжа вертолета.

"Мы представляем здесь наши новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52, которые мы создавали с учетом требований Минобороны РФ, выработанных на основе реального боевого опыта", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Напомним, что в марте опытный образец Ми-28НМ, производства вертолетного завода в Ростове-на-Дону, был замечен в воздушном пространстве Сирии. Там, в условиях высоких температур и песчаных бурь, проверялась работа нового радиолокационного комплекса вертолета и радара кругового обзора. Вертолет также получил на вооружение ракетный комплекс "Хризантема", который имеет радиоэлектронную систему управления. Новые ракеты уверенно пробивают броню толщиной в 1200-мм на расстоянии до шести километров и могут применяться в любых метеоусловиях и ночью.

Опыт применения вертолетов в Сирии также оказал влияние на доработку серийного вертолет Ка-52. Внесенные в конструкцию изменения позволили повысить автономность вертолета и увеличить дальность распознавания целей. Кроме того, на аэродроме "Кубинка" также демонстрируется новейший военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и современной авионикой.