Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.06.2019,  
20:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" подошел к берегам Кубы. Моряки-североморцы совершат деловой визит в столицу страны - Гавану.

Фото: Александр Емельяненков
"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани"

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, на Кубе они пробудут несколько дней. Планируется, что на фрегате побывает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кубе Андрей Гуськов, представители командования вооруженных сил этой страны.

В составе кораблей СФ, кроме фрегата "Адмирал Горшков", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго.

Для новейшего фрегата "Адмирал Горшков" - это первый дальний поход. Корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска 26 февраля и уже преодолел около 28 тысяч морских миль.

 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
На Балтфлот прибыл второй ракетный корабль проекта "Каракурт" 24.06.2019
"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани" 24.06.2019
корабли
Защищали секреты: названа версия инцидента с кораблями России и США 18.06.2019
Российские и японские корабли провели учения в заливе Петра Великого 17.06.2019
походы
Фрегат "Адмирал Горшков" в ближайшее время побывает на Кубе 13.06.2019
Фрегат Северного флота "Александр Горшков" зашел в порт Шри-Ланки 03.04.2019