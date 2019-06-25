Отряд кораблей Северного флота подошел к берегам Кубы

Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" подошел к берегам Кубы. Моряки-североморцы совершат деловой визит в столицу страны - Гавану.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, на Кубе они пробудут несколько дней. Планируется, что на фрегате побывает чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кубе Андрей Гуськов, представители командования вооруженных сил этой страны.

В составе кораблей СФ, кроме фрегата "Адмирал Горшков", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Средний морской танкер "Кама" продолжает переход на восток Карибского моря к островам Тринидад и Тобаго.

Для новейшего фрегата "Адмирал Горшков" - это первый дальний поход. Корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска 26 февраля и уже преодолел около 28 тысяч морских миль.