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25.06.2019 17:37
Рубрика: Культура

Парфюмеры создали ароматы к 8 картинам и скульптурам в Лувре

Текст: Мария Воронова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французские парфюмеры создали ароматы восьми шедевров живописи и скульптуры, выставленных в Лувре, пишет Huffingtonpost. Согласно американскому изданию, этот опыт стал примером беспрецедентного сотрудничества крупнейшего французского музея и парфюмерного дома Officine Universelle Buly.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Какие загадки могут таиться в полотнах, знакомых каждому из нас с детства?

Свой аромат появится у полотен "Купальщица" и "Большая Одалиска" Энгра, "Разговор в парке" Гейнсборо, "Святой Иосиф-плотник" Латура, "Задвижка" Фрагонара, а также у трех скульптур: "Ники Самофракийской", "Нимфы, ужаленной скорпионом" Бартолини и "Венеры Милосской". Запахи, созданные звездными парфюмерами (которых не ограничивали ни в свободе творчества, ни в бюджете), можно будет послушать с 3 июля по 6 января следующего года в магазинчике XIX века на главной аллее, ведущей к Лувру.

Директор Лувра по внешним связям Адель Зиан отметил, что ароматы позволят посетителям по-новому открыть для себя великие произведения искусства. Ведь посещение музея - это особый, пробуждающий чувства, опыт, и запах может многое рассказать о коллекциях.

Например, уникальный аромат к полотну "Разговор в парке" Жана Огюста Доминика Энгра создала известный парфюмер Дороти Пиот. "Мне нравится откровенность и грация персонажей. Чтобы создать свой парфюм, я подумала о лепестках роз, недавно распустившихся в зелени", - поделилась Пиот с AFP.

Справка "РГ"

Officine Universelle Buly - марка косметики и парфюмерии была создана более 200 лет назад Жаном-Венсаном Були, который стал парижской знаменитостью XIX века. А прославился он благодаря своему научному подходу к уходу за кожей и созданию ароматов. Оригинальный Officine Universelle Buly пережил упадок (Були был отличным парфюмером, но не отличным предпринимателем), но несколько лет назад бренд вернула к жизни "самая элегантная пара Парижа".

Возрожденный бренд Officine Universelle Buly возглавили Рамдан Туами и Виктуар де Тайяк, которые в течение нескольких лет собирали по крупицам историю марки: названия продуктов, дизайн упаковок и рисунки на этикетках из каталогов Жана-Винсана Були.

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