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Пьяный Рассел Кроу купил у Ди Каприо череп динозавра

Новости
    25.06.2019, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Две звезды взошли на небе разом… или даже три: актер Рассел Кроу стал гостем шоу Говарда Стерна на SiriusXM, где рассказал забавный случай, в котором фигурирует череп динозавра, некогда принадлежавший Леонардо Ди Каприо. 

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Из видеофрагмента, передачи, размещенном на ее официальном YouTube-канале, следует, что "Гладиатор" около десяти лет назад выкупил у Лео за 35 тысяч долларов череп мозазавра, при своей реликтовой жизни - мощного морского ящера.

По словам Кроу, приобрел он его как подарок сыновьям. Но, признается Рассел, главной побудительной силой совершить достаточно эксцентричный поступок был всё же алкоголь.    

Кроу сообщает, что на самом деле не совсем точно помнит все детали сделки. Ему кажется, что Лео сам ее предложил, сказав, что присмотрел себе другой череп и собирается от уже имеющегося избавиться. На что Рассел, прихлебывая водку, сказал: "Беру!". 

Актер уточнил, что его старшие дети тогда - году в 2008-2009-м - были страшно увлечены динозаврами, поэтому он втащил покупку и сказал: "Вот вам для игровой".   

Хотя в конечном итоге и семейству Кроу от черепа пришлось избавиться - в 2018-м актер продал его среди большинства остальных реликвий с молотка после развода с женой, при этом немало выгадав - 65 тысяч долларов.

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