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25 июня 2019 г. 20:35
Общество
Текст: Артем Локалов

Собачье дело

Почему в Москве хотят запретить тереть нос овчаркам на станции "Площадь Революции"
Несколько дней назад Музей архитектуры имени Щусева выступил с инициативой: надо прекратить тереть нос овчаркам на станции метро "Площадь Революции", иначе вскоре они превратятся в бульдогов.
Считается, что потереть нос бронзовой овчарке в московском метро - к удаче. Фото: РИА Новости
Считается, что потереть нос бронзовой овчарке в московском метро - к удаче. Фото: РИА Новости

"Раньше это было забавно, а теперь становится страшно", - констатировали на странице щусевского музея в Facebook. В музее обеспокоены тем, что если раньше носы овчаркам терли только москвичи, то теперь про поверье (будто бы потереть нос бронзовой собаке - к удаче) стало известно всем туристам и они спешат на "Площадь Революции" к овчаркам. Желаний стало больше, а нос из-за этого все меньше...

Можно было бы, конечно, сказать, куда Музей архитектуры сует свой нос, но опасения понятны. И важно, что тут заботятся не только об экспонатах, хранящихся в собственном фонде. Поэтому музей и призвал Московский метрополитен и Департамент Культурного наследия города Москвы "защитить скульптуры от вандализма", а москвичей и гостей города - "уважительно относиться к произведениям искусства - ведь каждое прикосновение наносит скульптурам непоправимый урон".

Ни Метрополитен, ни Департамент культурного наследия на инициативу пока не отреагировали, говорит Анна Жукова из пресс-службы Музея архитектуры:

- Более того, мы прочитали комментарии многих людей, которые хотят сохранить эту традицию - и продолжать тереть носы овчаркам. Но все-таки надеемся, что после нашего призыва больше людей станет задумываться, надо ли так делать. Так что у этого призыва, в том числе, просветительская функция.

К сообщению на официальной странице Музея архитектуры более сотни комментариев. Там, например, предлагают тереть пластмассовые сакуры, которые по весне появляются в городе и выглядят довольно странно. Напоминают, что в Вероне Джульетте (памятнику, конечно) грудь стерли до основания, причем два раза. Приварили новую - и трут дальше, что только поощряется.

Фото: wikimedia.org
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Женские фигуры на "Площади Революции" почему-то не вызывают такого интереса. Пограничник с овчаркой, конечно, самая популярная скульптура. Но помимо собачьего носа, особо притягательными остаются матрос с наганом и гребень петуха, которого кормит птичница.

Архитектором станции, открытой в 1938 году, был Алексей Душкин, а скульптором - Матвей Манизер. Через три года после открытия - во время Великой Отечественной, скульптуры эвакуировали в Среднюю Азию, а вернули в 1944-м.

Народный художник России, автор памятника Суворову на перевале Сен-Готард Дмитрий Тугаринов, признает, что такая проблема - стирание носов и других частей у скульптур - существует во всем мире:

Фото: Артем Локалов
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- Но не слышал, чтобы где-то вводились такие запреты. Пусть и у нас продолжают трогать носы овчаркам. Традиция хорошая - так народ хоть что-то узнает о своей истории, а то в основном сейчас интересуются зарубежным кино, играми...

Когда нос овчарок на "Площади Революции" совсем исчезнет, Тугаринов предлагает заменить его на новый:

- Нужно просто этим вопросом заниматься. Посоветоваться, например, с Петром Оттовичем Манизером, внуком Матвея Манизера, тоже скульптором. Нынешние скульптуры - из так называемой бронзы художественной, была такая марка в СССР. Но сейчас существует масса сплавов , которые вряд ли будут так подвергаться воздействию...

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