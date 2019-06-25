На форуме "Армия-2019" представлены три проекта авианесущих кораблей

Впервые открыто представлены три проекта авианесущих кораблей. Они отличаются техническим оснащением и набором летательных аппаратов.

Проекты можно увидеть на стенде "Крыловского государственного научного центра" на форуме "Армия-2019". Командованию ВМФ есть из чего выбирать проект будущего плавучего аэродрома.

Привлекает внимание легкий авианосец. На нем за счет принципиально новой формы корпуса и компоновки удалось достичь просто удивительных тактико-технических характеристик. По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Павла Филиппова, "наши ученые разработали уникальную форму корпуса, так называемый "полукатамаран".

Аналогичных проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора.

Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, в реальности их всегда было много меньше.

При относительно небольшом для плавучих аэродромов водоизмещении корабль обладает главным оружием авианосца - сбалансированным авиакрылом.

Новая форма корпуса позволила также значительно улучшить мореходность и снизить сопротивление движению на 20%. Это по-настоящему революционный прорыв. Ведь даже снижение сопротивления воды на 5% считается хорошим достижением.

Дальность плавания - 8000 миль, автономность - 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.