Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.06.2019,  
16:30
Текст:  Сергей Птичкин

На форуме "Армия-2019" представлены три проекта авианесущих кораблей

Впервые открыто представлены три проекта авианесущих кораблей. Они отличаются техническим оснащением и набором летательных аппаратов.
Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости
Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Министерство обороны Великобритании/РИА Новости

Проекты можно увидеть на стенде "Крыловского государственного научного центра" на форуме "Армия-2019". Командованию ВМФ есть из чего выбирать проект будущего плавучего аэродрома.

Фото: Пресс-служба Черноморского флота
В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ

Привлекает внимание легкий авианосец. На нем за счет принципиально новой формы корпуса и компоновки удалось достичь просто удивительных тактико-технических характеристик. По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Павла Филиппова, "наши ученые разработали уникальную форму корпуса, так называемый "полукатамаран".

Аналогичных проектов в мире не предлагал еще никто. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора.

Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, в реальности их всегда было много меньше.

При относительно небольшом для плавучих аэродромов водоизмещении корабль обладает главным оружием авианосца - сбалансированным авиакрылом.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
На Балтфлот прибыл второй ракетный корабль проекта "Каракурт"

Новая форма корпуса позволила также значительно улучшить мореходность и снизить сопротивление движению на 20%. Это по-настоящему революционный прорыв. Ведь даже снижение сопротивления воды на 5% считается хорошим достижением.

Дальность плавания - 8000 миль, автономность - 60 суток. Авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
авианосцы
Фото: ПАО "Роствертол"
Вертолет Ми-35М получит бортовой пулемет "Корд" и ракеты С-13 14:27
Плавучая катастрофа: в США назвали проблемы авианосцев типа Ford 19.06.2019
Минобороны РФ готовит заказ на атомный авианосец 13.06.2019
флот
Как честь моряков сыграла на руку японцам в русско-японской войне 27.04.2019
Эхо борьбы с гитлеровцами на Северном морском пути звучит до сих пор 17.04.2019