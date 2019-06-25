Под Костромой на частной базе отдыха погиб ребенок

Четырехлетний мальчик погиб в бассейне на частной базе отдыха на реке Качалка в Костромском районе, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Следствие в Костромской области начало проверку обстоятельств гибели малыша в частном бассейне под Костромой. ЧП произошло вечером 24 июня. По версии следствия, мальчик находился на базе отдыха вместе со своим отцом, который работает там охранником.

- Ребенок неоднократно купался в бассейне, у него имелись необходимые для этого жилет и другие средства, - говорится в сообщении.

Однако, подойдя к бассейну, отец увидел, что ни жилета, ни надувных рукавов на ребенке нет, а сам малыш не дышит. Он пробовал оказать сыну первую медицинскую помощь, а затем перевез его в ближайший санаторий. Однако там ему помочь не смогли: фельдшер констатировала смерть ребенка.

По предварительным данным следствия, повреждений на теле ребенка не обнаружено. По факту гибели мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.