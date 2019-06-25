Сегодня в Москве воздух прогреется до +23

Со среды в Москве ожидаются осадки, которые продлятся до конца месяца. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали "РГ" метеорологи, во вторник регион будет находиться на восточной периферии циклона, осадки не ожидаются, но со второй половины дня в регионе преимущественно будет облачная погода. Ветер в порывах не сильнее 10-12 м/с. А воздух в течение дня может прогреться до +23 градусов. В ночь на среду воздух остынет до +16.

В среду влиять на погоду будет уходящий вглубь страны антициклон, и приближающийся холодный атмосферный фронт, поэтому температура воздуха будет ниже, чем во вторник.

Как отмечают метеорологи, осадки региону необходимы, так как уже сложилась пожароопасная ситуация, а на востоке области и вовсе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Из архива погоды

В 2010 году в этот день воздух прогрелся до +33,1 градуса. А в 1983 году на термометре было +3,5.