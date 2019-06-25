Убивший пациентку в Воронеже облучатель признали нелегальным

Новости

Американские любители вязать крючком отказали Трампу в поддержке 16:14
Lightyear представила солнцемобиль с рекордным запасом хода 16:13
Глава фракции ЛДПР парламента Петербурга возглавил комитет Смольного 16:09
Абэ проведет отдельные встречи с лидерами России, США и Китая 16:07
Объявлена дата премьеры 9-го сезона "Американской истории ужасов" 16:05
В Московском регионе в выходные выпадет половина месячной нормы осадков 15:54
Турпоток в Петербурге в этом году увеличится на 10 процентов 15:50
Суд не посчитал дискриминацией разный проходной балл в пермской гимназии 15:45
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 15:39
Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут 15:39
Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города 15:37
В Армении повторно арестовали бывшего президента Кочаряна 15:28
В Крым с октября приедут группы туристов из Германии и Сербии 15:27
Geely впервые показала новый Atlas, который появится в России 15:25
Названы самые популярные в Москве автомобили каршеринга 15:22
ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо 15:22
Суд вынес приговор виновникам гибели 17 человек в ДТП под Владимиром 15:20
В павильоне МЦД москвичей научат правильно варить кофе 15:09
На II Европейских играх Минск выступает в роли посла мира и объединения 15:00
Саратовские полицейские подбросили наркотики задержанному 14:59
В Крыму немецкий инвестор запустил производство оросительного шланга 14:55
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова 14:50
На Украине появится банкнота в 1000 гривен 14:47
Госдума поправила бюджет в связи с Посланием президента 14:45
В Оренбуржье учебный самолет с курсантами совершил экстренную посадку 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убивший пациентку в Воронеже облучатель признали нелегальным

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Аппарат, который раздавил онкобольную в Воронеже во время сеанса лучевой терапии, не нашли в списке медицинских изделий, зарегистрированных в России. Устройство, которое использовали в областном диспансере 14 лет, представляло угрозу жизни и здоровью пациентов.

Об этом сообщил Росздравнадзор по итогам проверки, назначенной после трагедии в Воронеже. Напомним, утром 22 мая в ходе плановой процедуры аппарат для радиотерапии вышел из-под контроля медиков. Стол, на котором лежала 51-летняя пациентка онкодиспансера, неожиданно и резко поднялся. Тело женщины вдавило в коллиматор - устройство для получения пучков параллельных лучей, и она скончалась.

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

- Установка радиотерапевтическая кобальтовая Teragam K-01 была приобретена онкодиспансером в 2005 году. Специалистами ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медтехники" были проведены технические испытания медицинского изделия… установлено, что оно не зарегистрировано на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, - пояснили в Росздравнадзоре.

По итогам проверки составлено два протокола об административных правонарушениях: воронежцы не соблюли правила обращения медизделий и грубо нарушили условия деятельности, для которой обязательно специальное разрешение (лицензия).

Фото: Павел Львов / РИА Новости www.ria.ru
Каждому пятому пациенту медпомощь была оказана с нарушениями

Главврачу воронежского областного онкодиспансера выдано предписание принять меры по устранению нарушений до 22 июля 2019 года.

По данным ведомства, аппарат Teragam с серийным номером 0101 был выпущен чешской фирмой. В связи с инцидентом в Воронеже применение таких установок в России приостановлено.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Органы СК по Воронежской области расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В облправительстве подчеркнули, что оказывают всестороннюю поддержку в выяснении обстоятельств закупки аппарата в 2005 году.

- Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, - сказано в официальном заявлении. - Сегодня первостепенная задача органов региональной власти - завершить начатую ранее по поручению губернатора всестороннюю внеочередную проверку безопасности медтехники во всех воронежских медучреждениях.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
Боевого робота "Паладин" впервые показали на "Армии-2019"
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси