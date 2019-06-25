Убивший пациентку в Воронеже облучатель признали нелегальным

Аппарат, который раздавил онкобольную в Воронеже во время сеанса лучевой терапии, не нашли в списке медицинских изделий, зарегистрированных в России. Устройство, которое использовали в областном диспансере 14 лет, представляло угрозу жизни и здоровью пациентов.

Об этом сообщил Росздравнадзор по итогам проверки, назначенной после трагедии в Воронеже. Напомним, утром 22 мая в ходе плановой процедуры аппарат для радиотерапии вышел из-под контроля медиков. Стол, на котором лежала 51-летняя пациентка онкодиспансера, неожиданно и резко поднялся. Тело женщины вдавило в коллиматор - устройство для получения пучков параллельных лучей, и она скончалась.

- Установка радиотерапевтическая кобальтовая Teragam K-01 была приобретена онкодиспансером в 2005 году. Специалистами ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медтехники" были проведены технические испытания медицинского изделия… установлено, что оно не зарегистрировано на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, - пояснили в Росздравнадзоре.

По итогам проверки составлено два протокола об административных правонарушениях: воронежцы не соблюли правила обращения медизделий и грубо нарушили условия деятельности, для которой обязательно специальное разрешение (лицензия).

Главврачу воронежского областного онкодиспансера выдано предписание принять меры по устранению нарушений до 22 июля 2019 года.

По данным ведомства, аппарат Teragam с серийным номером 0101 был выпущен чешской фирмой. В связи с инцидентом в Воронеже применение таких установок в России приостановлено.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Органы СК по Воронежской области расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В облправительстве подчеркнули, что оказывают всестороннюю поддержку в выяснении обстоятельств закупки аппарата в 2005 году.

- Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, - сказано в официальном заявлении. - Сегодня первостепенная задача органов региональной власти - завершить начатую ранее по поручению губернатора всестороннюю внеочередную проверку безопасности медтехники во всех воронежских медучреждениях.