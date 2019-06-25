В Московском регионе в выходные выпадет половина месячной нормы осадков

С четверга по воскресенье в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, изменения в погоде принесет циклон со Скандинавии. Двигаться циклон будет медленно, поэтому "застрянет" над московским регионом на несколько дней. Как ожидается, к региону он подойдет в четверг, и покинет его в воскресенье. В этот промежуток времени температура воздуха будет колебаться в ночные часы от +10 до +13 градусов, днем от +16 до +18 градусов. Самым холодным днем окажется суббота, когда температура воздуха будет колебаться в пределах 16-10 градусов тепла. В результате среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 5-6 градусов.

Выпасть за все четыре дня сможет до половины месячной нормы осадков, а она в июне для столицы составляет 75 мм. Наиболее "дождливыми" ожидаются четверг и суббота. Причем ухудшит впечатление от погоды сильный ветер в порывах до 17 м/с.

Как отмечают синоптики, дожди в столичном регионе и похолодание помогут снизить степень пожарной опасности.