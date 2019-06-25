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25.06.2019,  
19:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Филиппины купят у России военно-транспортные вертолеты Ми-171

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Филиппины собираются закупить у Российской Федерации вертолеты Ми-171. Этот вид вооружения они считают приоритетным. Об этом РИА Новости на форуме "Армия-2019" сообщил заместитель министра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

Фото: ПАО "Роствертол"
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Хотя еще в апреле нынешнего года представители военного ведомства Филиппин заявляли, что страна рассматривает возможность приобретения 16 или 17 вертолетов Ми-171 и одной небольшой субмарины. Назывался и срок - к 2027 году. Но теперь приобретение подводной лодки пока откладывается по причине высокой стоимости и приоритетности в пользу вертолетов.

Раймундо Элефанте добавил, что процесс закупки Ми-171 на начальном этапе, но его планируют завершить уже в нынешнем году. Вертолеты необходимы Филиппинам для операций по оказанию помощи во время бедствий.

Ми-171 - российский военно-транспортный вертолет. Первый его полет состоялся в 1991 году. Производят машины в Улан-Удэ.

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