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25.06.2019 04:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии

Текст: Юрий Батин

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор организатору экстремистского сообщества «Штольц» и несовершеннолетнему участнику группы.

Суд установил, что злоумышленники на протяжении нескольких лет совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, направленные на возбуждение расовой ненависти и вражды по признакам национальности, в том числе с использованием интернета.

Кроме того, как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Восточного военного округа, они оправдывали терроризм, избивали граждан и применяли к ним иные насильственные действия, незаконно изготавливали, хранили и похищали оружие, убили трех человек, совершали покушения на убийство, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

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Суд признал участников сообщества виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорил организатора к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций сроком на восемь лет, деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на два года.

Его несовершеннолетний сообщник приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд ДФО
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