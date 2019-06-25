В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор организатору экстремистского сообщества «Штольц» и несовершеннолетнему участнику группы.

Суд установил, что злоумышленники на протяжении нескольких лет совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, направленные на возбуждение расовой ненависти и вражды по признакам национальности, в том числе с использованием интернета.

Кроме того, как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Восточного военного округа, они оправдывали терроризм, избивали граждан и применяли к ним иные насильственные действия, незаконно изготавливали, хранили и похищали оружие, убили трех человек, совершали покушения на убийство, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

Суд признал участников сообщества виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорил организатора к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций сроком на восемь лет, деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сроком на два года.

Его несовершеннолетний сообщник приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.