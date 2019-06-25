В Бурятии сняли на видео обнявшего отбойник одинокого медвежонка

Медвежонка, сидящего у обочины дороги, заснял автолюбитель в Бурятии. Зверь положил лапки и мордочку на металлический отбойник и молча смотрел вдаль.

"Что, мишка? Сидишь. Жарко тебе", - предположил снявший видео мужчина. "Ну, давай, сиди, не попрошайничай. Кормить тебя нельзя", - добавил он.

Запись была размещена в группе "Типичный Улан-Удэ" ВКонтакте. Она вызвала у многих подписчиков улыбку, однако нашлись и те, кто не нашел ничего смешного.

Люди предположили, что, вероятно, зверь остался без мамы и вышел к людям в поисках еды. Возможно также, что маленького хищника выгнали из леса бушевавшие там пожары.