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25.06.2019 11:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии сняли на видео обнявшего отбойник одинокого медвежонка

Текст: Юлия Гарднер

Медвежонка, сидящего у обочины дороги, заснял автолюбитель в Бурятии. Зверь положил лапки и мордочку на металлический отбойник и молча смотрел вдаль.

Фото: iStock
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"Что, мишка? Сидишь. Жарко тебе", - предположил снявший видео мужчина. "Ну, давай, сиди, не попрошайничай. Кормить тебя нельзя", - добавил он.

Запись была размещена в группе "Типичный Улан-Удэ" ВКонтакте. Она вызвала у многих подписчиков улыбку, однако нашлись и те, кто не нашел ничего смешного.

Люди предположили, что, вероятно, зверь остался без мамы и вышел к людям в поисках еды. Возможно также, что маленького хищника выгнали из леса бушевавшие там пожары.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия РГ-Видео
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