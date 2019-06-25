В Хабаровске арестован экс-глава департамента Минпромторга РФ

Бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ арестован. Он стал фигурантом уголовного дела о получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 38-летний подозреваемый с 2016 по 2019 годы получил от руководителя ООО "Азия Лес" через счета организации и посредника более 78 миллионов рублей в качестве взятки. За это помог компании беспрепятственно получить субсидии по линии своего ведомства.

Экс-чиновника задержали и доставили из Москвы в Хабаровск. Решением суда он заключен под стражу.

Напомним, в марте в отношении главы ООО "Азия Лес" и бывшего зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в мошенничестве более чем на миллиард рублей.

По версии следствия, с октября 2013-го по сентябрь 2018 года Шихалев курировал реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Все это время он лоббировал интересы компании "Азия Лес".

Благодаря помощи чиновника компания получила из федерального бюджета более миллиарда рублей, хотя инвестиционный проект в Солнечном районе Хабаровского края так и не был реализован. Кроме того, "Азия Лес" незаконно вырубила деревья, причинив лесному фонду ущерб свыше девяти миллиардов рублей.