В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде

В сахалинском городе Оха решением комиссии по ЧС закрыты все дошкольные учреждения до устранения вируса гепатита А в водопроводной воде. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации района.

Напомним, вчера в городе семью из трех человек госпитализировали с гепатитом А. При проверке водопроводной воды две пробы из четырех оказались положительными на вирус. В связи с этим в Охе началась массовая вакцинация, а воду начали обеззараживать с помощью хлора. Из-за этого ее нельзя пить и использовать для приготовления пищи.

Хлорирование будет проводиться до 03.00 26 июня. Для жителей организован подвоз воды цистернами.

Однако, по последним данным, опубликованным на сайте областного правительства, в пробах воды, взятых в водопроводе накануне, возбудителей инфекции не нашли.

- Результат по всем четырем пробам отрицательный, - прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Владимира Сидоренко, под руководством которого в Охе проводится дезинфекция водопроводных сетей.