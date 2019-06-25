Мир давно привык к удобству и комфорту. И чем дальше развивается прогресс, тем все более "умными" становятся вокруг нас предметы, более удивительные свойства они обретают. Постоянное совершенствование выпускаемой продукции, создание новых материалов и изделий, применение инновационных технологий и современных технических решений стало сегодня неотъемлемой чертой любого производства. Даже если на первый взгляд кажется, что технологии настолько отработаны, что туда трудно привнести что-то новое.

Мы встретились и обсудили тему инноваций на современном предприятии с директором по развитию Торгового дома при Пермской научно-производственной компании "ИЗУРАН" Александром Вуккертом.

- По моему мнению, в любом производстве всегда найдется что улучшить. Особенно если оно ставит себе целью надолго оставаться на рынке и производить качественную и востребованную, а главное - отвечающую современным рыночным условиям продукцию, - отметил Александр Вуккерт. - Нужно и должно заниматься изобретательством и рационализаторством, держать руку, что называется, на пульсе новых, высоких технологий в той сфере, в которой развиваешься. Компания "ИЗУРАН" уже более 15 лет предоставляет услуги по обработке различных материалов, в первую очередь листового металла. За эти годы она получила признание не только в Прикамье. В числе наших заказчиков крупные предприятия авиастроения, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства во многих регионах страны. Происходит это благодаря постоянному творческому поиску инженеров и конструкторов компании.

Сегодня производство располагает таким оборудованием, штатом конструкторов и научной базой, которые есть не на всех предприятиях не только Пермского края, но и России.

Инновационные методы мы стараемся использовать везде, в том числе и для обработки металла. Применяем, например, азотирование, повышающее прочность металла и стойкость к изнашиванию. Это лишь один из моментов. Чтоб описать все высокотехнологичные процессы на предприятии, потребуется отдельная статья.

Наши производственные мощности - это лазерные, плазменные и гидроабразивные участки раскроя металлов. С помощью оборудования с ЧПУ компания может изготовить любые детали с точностью до пяти сотых миллиметра. Причем не только из металла, но и из пластика, фанеры, оргстекла, поликарбоната, резины, стеклотекстолита, керамогранита, мрамора и прочих материалов. Есть роботизированный сварочный комплекс и другое высокотехнологичное оборудование. Квалификация сотрудников и накопленный опыт позволяют реализовывать проекты в максимально сжатые сроки.

Но не зря говорят, что все инновации сначала рождаются в голове. Иногда для появления нового продукта достаточно даже не инженерной мысли, а новых организационных решений. Благодаря им, например, появился на потребительском рынке твердотопливный отопительный котел SPK IZURAN.

В ноябре прошлого года предприятие "ИЗУРАН" объединилось с заводом "Зенит", который занимался производством твердотопливного отопительного оборудования и имел собственные запатентованные авторские разработки. Продукция завода пользовалась большой популярностью среди владельцев частных домов, дачных участков, гаражей, небольших производственных предприятий. Твердотопливные котлы и печи "ДИВО" до сих пор остаются в первой пятерке в ряду отечественных образцов отопительного оборудования. Кроме печи "ДИВО" предприятие выпускает банные печи "Маруся" и "Изуран", а также печь-камин "Диво Люкс".

Объединение с компанией "Изуран" позволило выделить тему отопительного оборудования в полноценное направление от конструкторской мысли до склада готовых изделий. В результате выиграли не только оба предприятия, но и потребители.

Новая разработка по своим свойствам и характеристикам значительно превосходит предыдущий образец - твердотопливный котел длительного горения "ДИВО", отмеченный в свое время множеством дипломов и наград на профильных выставках.

- Котел SPK IZURAN собрал все лучшее, что мы наработали в области производства такого оборудования, - говорит Александр Вуккерт. - В нем собраны и удачные технические решения, и новые разработки, и накопленный опыт, учтены отзывы и пожелания клиентов. Не буду расписывать все технические тонкости, поясню только, что здесь используется принудительный наддув и электроника, поддерживающая нужную температуру теплоносителя в течение 8-12 часов, а в тандеме с качественной горелкой, к которой подключен вместительный бункер с податчиком топлива, мы можем говорить об автономной работе котла в течение нескольких суток. Кроме того, в нем нет деталей, способных прогорать, а это главное достоинство с точки зрения долговечности.

Александр Вуккерт: "В наших планах - расширение географии поставок нагревательного оборудования." Фото: комапания "ИЗУРАН"

По словам Александра Вуккерта, котел легко разбирается и обслуживается изнутри. Все панели съемные, двери можно навесить с любой стороны. При этом он работает на любом виде топлива и с любой существующей в мире горелкой. К тому же котел, сохранив прежнюю мощность, стал меньше в размерах.

Потребитель быстро оценил достоинства нового продукта, и сегодня его продажи набирают силу. Тем более что, исповедуя принцип постоянного совершенствования, конструкторы продолжают над ним работать. В феврале твердотопливный котел SPK IZURAN был представлен на крупнейшей международной выставке отопительного оборудования и сантехники Aquatherm Moscow-2019, где получил множество одобрительных отзывов специалистов разного уровня и профиля, побывавших на пермском стенде.

А поскольку это мероприятие знаковое для тех, кто занимается сантехникой и отоплением, случайных людей там не бывает. Все советы, которые давали посетители выставки, обязательно брались на карандаш, в дальнейшее развитие и внедрение.

Впрочем, пермяки внимательно изучали стенды и других предприятий, представлявших в Москве свои достижения.

- Мы стремимся занять лидерские позиции на рынке, что не мешает нам учиться у других, - подчеркнул Александр Вуккерт. - Берем на заметку опыт известных производителей из Германии, Кореи, Чехии, Италии. Ведь в наших планах расширение географии поставок нагревательного оборудования.

Надо заметить, что планы производителей относительно увеличения числа клиентов вполне реалистичны. Продукцией пермяков уже заинтересовались потенциальные заказчики из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Немаловажным является и сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Пермского края, и участие в проекте "Покупай пермское", который успешно внедряется и развивается при поддержке регионального правительства.

По признанию директора торгового дома "ИЗУРАН", в планах компании дальнейший поиск новых решений. Есть идеи по использованию в качестве топлива электроэнергии или газа.

- В этой нише множество производителей, но если подойти к вопросу с точки зрения энергоэффективности, качества и опять же инноваций, то, я уверен, мы сможем составить достойную конкуренцию даже многим зарубежным производителям. В проектах разработка оборудования на альтернативных источниках энергии, например силе ветра или солнца. Мы только начали движение в данном направлении, но новинки не заставят себя ждать.

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