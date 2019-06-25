По итогам Инвестиционного Сабантуя подписаны соглашения на 69 млрд рублей

В Сибае подошел к концу Первый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье 2019". На нем было заключено 8 соглашений и соглашений о намерениях на 69 миллиардов рублей.

Эти контракты создадут в Республике Башкортостан 1330 новых рабочих мест.

"Сабантуй собрал 1286 представителей федеральных и региональных государственных органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран мира", - рассказал сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета Инвестиционного сабантуя Андрей Назаров.

"Состав участников и темы, которые обсуждались тут, претендуют на то, чтобы наш зауральский форум назывался всероссийским инвестиционным", - отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.