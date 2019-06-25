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25.06.2019 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовские полицейские подбросили наркотики задержанному

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ "Энгельсское".

Глава МВД: Вcе преступления полицейских будут расследоваться публично

По данным следствия, полицейский и его подчиненные избили задержанного и подбросили ему наркотики.

Как сообщает областное управление СК в октябре прошлого года начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный задержали в Энгельсе двоих молодых людей. Парней обыскали, ничего запрещенного у них не нашли. Тем не менее, полицейские заподозрили, что один из прохожих имеет отношение к незаконному обороту наркотиков, поскольку у него в телефоне якобы обнаружили адрес "тайниковой закладки" с дурманом. Молодого человека повалили на землю, избили, а затем привезли в отдел полиции. Его товарищ выбрал удобный момент и сумел сбежать от полицейских.

В полиции один из сотрудников, как считают следователи, по поручению начальника отдела, подложил в карман доставленного туда 25-летнего молодого человека пакетик с наркотическим веществом. После этого полицейские обыскали мужчину, "нашли" у него наркотики и составили об этом акт. На основании сфальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении жителя Энгельса было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. За данное преступление предусмотрено в качестве наказания лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Однако уже примерно через месяц в конце прошлого года сотрудники УФСБ задержали самих энгельсских полицейских. Сначала было возбуждено уголовное дело по превышению полномочий, затем по незаконному сбыту наркотических средств. А в минувший понедельник в отношении начальника отдела было возбуждено еще одно уголовное дело по части 4 статьи 303 УК РФ - фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях уголовного преследования заведомо непричастного к совершению преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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