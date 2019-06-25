В Башкирии женщина погибла от удара молнии

В Башкирии женщина погибла в результате шквалистого ветра и грозы, обрушившихся вчера на регион. Кроме того, в ряде районов из-за непогоды сорваны крыши домов и школ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

По данным ведомства, непогода особенно сильно разгулялась в трех районах республики. В селе Анясево Миякинского района в 52- летнюю женщину ударила молния. Она скончалась во дворе своего дома.

В тот же вечер шквалистый ветер частично сорвал кровлю школ села Качеганово и села Ерлыково. Также ветер повредил кровлю магазина в села Родниковка и крышу гаражей, сараев и частных домов различных сел района.

А в селе Месели Аургазинского района ветер, порывы которого достигли 21 метра в секунду, повредили кровли трех жилых домов на общей площади 110 квадратных метров. Кроме того поваленные деревья повредили электропровода, сейчас идут работы по восстановлению электроснабжения и очистка улиц от поваленных деревьев и ремонт крыш.

От непогоды также пострадали три дома в селе Куганакбашево Стерлибашевского района, у них сорвало кровлю.

В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что сейчас силы и средства ведомства функционируют в режиме повышенная готовность. В то же время до сих пор в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.