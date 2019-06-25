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25.06.2019 18:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах в День Республики открылся детский сад

Текст: Петров Евгений
В День Республики, в Чебоксарах открылся детский сад на 220 мест в микрорайоне Соляное.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Трехэтажное кирпичное здание рассчитано на 10 групп: три для детей ясельного возраста и семь групп для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

Как сообщили "РГ" в городской администрации, в детском саду имеются помещения для музыкальных, спортивных и гимнастических занятий, кабинеты психолога и логопеда, а также 10 игровых площадок.

По словам заведующей Ирины Корлатяну, с момента открытия детсад заработает в режиме полного дня и примет малышей. На сегодня он уже укомплектован воспитанниками на две трети.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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"Приоритетным направлением детсада станет краеведческо-туристическое с использованием здоровьесберегающих технологий и экологического воспитания. Большое внимание будет уделено художественно-эстетическому развитию детей, изобразительной деятельности. Для этого у нас созданы все условия", -  отметила Корлатяну.

Родители, присутствующие на торжественном открытии, горячо благодарили строителей, руководство города и республики за долгожданный подарок - своевременную сдачу детсада в День Республики и год 550-летия Чебоксар.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что в год 550-летия Чебоксар идет беспрецедентное строительство социальных объектов.

В настоящий момент в Чувашии строится 17 детских садов на 3280 мест.

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