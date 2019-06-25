О многочисленных и систематических нарушениях прав предпринимателей в Саратовской области "РГ" писала неоднократно. На этом фоне история Андрея Костерина шокирует, другое слово здесь подобрать сложно.

Андрей Костерин по прихоти чиновников лишился доходов и в результате не смог оплатить операцию по восстановлению зрения Фото: Андрей Куликов/РГ

В 2011 - 2012 годах муниципальные власти в Саратове провели кампанию по сносу нестационарных объектов торговли, причем под нож бульдозера попали как незаконные строения, так и те торговые точки, у владельцев которых были оформлены все документы. К ним относился и саратовец Андрей Костерин. Еще в 2005 году он взял в аренду на десять лет земельный участок на улице Радищева, где установил павильон с 11 торговыми точками. Предприниматель оформил необходимые документы и получил все согласования.

Первый раз снести павильоны городские чиновники попытались весной 2011 года. По словам Костерина, ему сообщили, что на участке будут проводиться земляные работы. После того как предприниматель показал договор аренды, в котором оговаривалось, что такие работы должны с ним согласовываться, от него на время отстали. Однако несколько месяцев спустя рабочие муниципального предприятия "Саргорсвет" разрыли тротуар перед павильонами, Костерину сообщили, что собираются ремонтировать силовой кабель. Впоследствии в суде выяснилось, что никакой кабель в этом месте не проходит.

- 7 марта 2012 года я должен был уехать для медицинского обследования в Москву, в то время у меня один глаз еще частично видел, собирался определяться с заграничной клиникой и брать кредит на операцию, которую советовали врачи. Уже был на вокзале, и тут знакомые сообщили, что мои павильоны сносят, пришлось сдавать билеты, - вспоминает Андрей Костерин.

Когда предприниматель приехал на улицу Радищева, часть павильонов уже распилили рабочие муниципального предприятия "Городские дороги плюс". Андрей Костерин снял происходящие на видео, но остановить снос торговых точек ему не удалось.

Несколько следующих лет прошли в безуспешных попытках доказать свою правоту и наказать виновных. Сотрудники полиции привлекать к уголовной ответственности муниципальных чиновников за самоуправство не хотели. Заявления предпринимателя рассматривались формально. В ходе проверок полицейские опрашивали людей, которые к произошедшему не имели никакого отношения, и выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура по жалобе предпринимателя решения полиции отменяла, начиналась новая проверка, но заканчивалась она точно так же.

В 2017 году нескольких предпринимателей после их совместного обращения к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову принял тогдашний глава города Валерий Сараев, он пообещал разобраться в их вопросе, но тем дело и ограничилось.

Между тем о дорогостоящей операции Андрею Костерину, который потерял все свои доходы, пришлось забыть, болезнь прогрессировала, и он полностью лишился зрения, стал инвалидом 1-й группы. По мнению медиков, на такое течение заболевания повлияли случившиеся с предпринимателем события. И все же ослепший человек мужественно продолжал бороться за свои права.

За эти годы произошло много всего. В частности, бывший глава Саратова Олег Грищенко, проводивший кампанию по сносу нестационарных объектов торговли, в 2017 году умер после продолжительной болезни. А возглавлявший при нем городскую администрацию Алексей Прокопенко теперь находится под следствием: чиновника обвиняют в хищениях десятков миллионов рублей.

Тем не менее перелом в ситуации наступил только после смены руководства правоохранительных органов в регионе. Новый прокурор области Сергей Филипенко взял на личный контроль ситуацию предпринимателей, обращавшихся к бизнес-омбудсмену. После того как Костерин побывал на приеме у прокурора, наконец-то было возбуждено уголовное дело, расследование передали в Следственный комитет.

Следственный отдел СК России по Волжскому району Саратова предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему начальнику управления по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей Николаю Годунову, ныне руководителю муниципального предприятия "Городской центр размещения рекламы".

На следствии и в суде экс-руководитель управления своей вины не признал и заявил, что его сделали в этой ситуации крайним. Как рассказал чиновник, по поручению главы Саратова Олега Грищенко он проверял документы Андрея Костерина, убедился, что договор на аренду есть, доложил об этом мэру, после чего этим вопросом больше якобы не занимался.

Большинство предпринимателей не стали ввязываться в борьбу: они либо перевели бизнес в другие города, либо вообще прекратили деятельность

Что касается сноса 7 марта 2012 года, то, по словам Годунова, на улице Радищева он в тот момент оказался вообще случайно, дескать, ездил покупать цветы к женскому празднику. Однако другие сотрудники администрации Саратова в ходе слушаний подтвердили, что работы по сносу павильонов курировал именно Годунов.

Волжский суд Саратова в результате установил, что сотрудники мэрии организовали снос торговых павильонов, при этом каких-либо документов, дающих на то право, у администрации не было. Николая Годунова признали виновным в превышении должностных полномочий, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Тем не менее, как объясняет Андрей Костерин, для него решение суда имеет большое значение, поскольку это позволит уже в гражданском порядке взыскать причиненный ущерб. В частности, по подсчетам экспертов, стоимость снесенного павильона составляла более миллиона рублей.

Примерно такое же длительное противостояние пришлось выдержать и другим саратовским предпринимателям, которые решились отстаивать свои права. Например, Елена Григорьевская, об истории которой "Экономика Поволжья" рассказывала в номере от 12 декабря 2017 года (статья "Пошли до конца"), тоже только семь лет спустя, пройдя множество судебных разбирательств и других испытаний, добилась включения принадлежавших ей двух павильонов в схему размещения нестационарных торговых объектов. Большинство же предпринимателей, даже если у них были правоустанавливающие документы на имущество и землю, не стали ввязываться в борьбу: они либо перевели бизнес в другие города, либо вообще прекратили деятельность.

Кстати

В начале июля Верховный суд РФ рассмотрит жалобу городской администрации Саратова на судебные решения, вынесенные по искам Ольги Панфиловой. Предприниматель доказала незаконность и добилась отмены трех муниципальных нормативно-правовых актов: по регулированию использования земельных участков, зеленых зон и установке развлекательных аттракционов.