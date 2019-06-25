Глава Дагестана приступил к работе после лечения

Глава Дагестана Владимир Васильев прошел курс лечения в одной из московских клиник.

Сейчас руководитель республики находится в Махачкале и уже приступил к работе, сообщили "РГ" в администрации главы и правительства региона.

По словам представителя мэрии, утром Васильев утром провел рабочую планерку, а в настоящее время участвует в семинаре-совещании Торгово-промышленной палаты республики на тему взаимодействия ТПП в фондами развития промышленности.

Напомним, Владимир Васильев с подозрением на воспаление легких проходил лечение в московской клинике. Временно его обязанности исполнял председатель республиканского правительства Артем Здунов.