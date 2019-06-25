Глава фракции ЛДПР парламента Петербурга возглавил комитет Смольного

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга Олег Капитанов переходит на работу в Смольный. Он возглавит пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

С предложением возглавить комитет к Капитанову обратился врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Парламентарий ответил согласием.

Олег Махно, который ранее занимал пост председателя комитета, ушел в отставку на прошлой неделе.

Александр Беглов отметил, что в Петербурге существует практика, когда парламентария приглашают на работу в Смольный, и это оказывается эффективным решением.

Политолог Марат Баширов также не видит в данном назначении ничего экстраординарного. Несколько недель назад Александр Беглов заявил, что готов сотрудничать со всеми конструктивно-настроенными политическими силами.

- То, что сам Беглов не связан ни с какой партией, открывает ему широкие возможности для сотрудничества с разными группами граждан. Он может оценивать их не как представителей фракций, а как специалистов, - говорит Баширов. - Если же говорить о самом Капитанове, то для него это назначение дает возможность реализовать те предложения, которые ранее он выдвигал в качестве законопроектов.