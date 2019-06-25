В Петербурге на полицейского напала бойцовая собака

В Петербурге владельца собаки бойцовой породы могут привлечь к уголовной ответственности за нападение на полицейского. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в Невском районе, при этом владелец собаки был пьян.

- В отдел полиции Невского района поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о том, что в соседней квартире дома 93 по улице Седова слышен шум и драка, - уточнили в главке. - Дверь "проблемной" квартиры открыл 59-летний хозяин в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент из квартиры выбежали две бойцовые собаки. Одна из них вцепилась в руку участкового.

Сотруднику полиции пришлось выстрелить в животное, в квартире они обнаружили сына хозяина квартиры, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала мужчины были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности, "в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина напавшей собаки", сообщили в региональном ГУ МВД.