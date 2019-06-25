В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке

В Петербурге сотрудники ГИБДД спасли беременную женщину, у которой начались схватки на 53-м километре КАД. Доехать до больницы самостоятельно петербурженка не могла, поскольку магистраль стояла в пробке.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к посту ДПС подъехал автомобиль Volkswagen Polo.

На пассажирском сидении машины находилась 25-летняя женщина на 32-й неделе беременности. Она пожаловалась на плохое самочувствие.

Оценив ситуацию, сотрудники ГИБДД вызвали карету "скорой" и вертолет. Правда, врачи на карете "скорой" со спецсигналами добрались быстрее. Женщину оперативно доставили в больницу, ее состояние здоровья не вызывает опасений.