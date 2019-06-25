В Сочи мужчина упал с четырехметровой стены в реку

В районе рынка в сочинском поселке Хоста спасатели подняли с реки пострадавшего при падении с четырехметровой опорной стены. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам спасателей, информация о происшествии поступила от врача "Скорой помощи" накануне вечером. В районе переулка Привольного с опорной стены в воду упал человек и получил травму головы. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали мужчину с русла реки и передали медикам.

Также в этот день помощь оказали молодому человеку, который упал в глубокий овраг с колючками в районе поворота на пляж "Металлург" и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели обнаружили пострадавшего в густых зарослях ежевики и подняли его на безопасное место с помощью горного снаряжения.