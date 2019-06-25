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25.06.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани полицейские разыскали горе-угонщика по забытому в салоне машины телефону и оставленным следам собаки. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

По словам правоохранителей, в полицию с сообщением об угоне иномарки позвонил житель пригородного поселка Победитель. Накануне вечером он сложил вещи в машину, чтобы на следующий день выехать к морю, и случайно оставил ключи в замке зажигания. Однако утром обнаружил свою машину… возле дерева и с вмятинами от удара.

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В ходе осмотра эксперт-криминалист нашел в салоне следы собаки, а также чужой мобильный телефон. Изучив личные фото в устройстве, полицейские обошли дворы и "получили информацию от граждан о жителе соседнего садоводческого товарищества", который был замечен на прогулке с собакой в указанный вечер.

"Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 24-летний житель города Ейска. В отделе полиции он признался, что во время дождя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил незапертую дверь чужого авто. А когда нашел в салоне ключи, то решил прокатиться. При этом навыков вождения не имел, поэтому парень не справился с управлением и врезался в дерево", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"), ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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