В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону

В столице Кубани полицейские разыскали горе-угонщика по забытому в салоне машины телефону и оставленным следам собаки. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

По словам правоохранителей, в полицию с сообщением об угоне иномарки позвонил житель пригородного поселка Победитель. Накануне вечером он сложил вещи в машину, чтобы на следующий день выехать к морю, и случайно оставил ключи в замке зажигания. Однако утром обнаружил свою машину… возле дерева и с вмятинами от удара.

В ходе осмотра эксперт-криминалист нашел в салоне следы собаки, а также чужой мобильный телефон. Изучив личные фото в устройстве, полицейские обошли дворы и "получили информацию от граждан о жителе соседнего садоводческого товарищества", который был замечен на прогулке с собакой в указанный вечер.

"Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 24-летний житель города Ейска. В отделе полиции он признался, что во время дождя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил незапертую дверь чужого авто. А когда нашел в салоне ключи, то решил прокатиться. При этом навыков вождения не имел, поэтому парень не справился с управлением и врезался в дерево", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"), ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.