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25.06.2019 12:30
Проект: В регионах

ТюмГУ представляет проекты Западно-Сибирского НОЦ на Водном конгрессе

Всероссийский Bодный конгресс стартовал вчера в Москве. Тюменский госуниверситет на нем представляет свои разработки для точного земледелия и цифровизации агроиндустрии, а также лесного хозяйства. Проекты созданы для экологического мониторинга и исследований в Обь-Иртышском бассейне - крупнейшем речном бассейне России. Экспозиция тюменцев посвящена главным образом разделу конгресса "Внедрение наилучших доступных технологий". В рамках тематики сотрудники вуза демонстрируют оборудование дистанционного и автономного экологического мониторинга и специализированное программное обеспечение. Кроме того, будут показаны некоторые результаты мониторинга.
Фото: Пресс-служба ТюмГУ Фото: Пресс-служба ТюмГУ
Фото: Пресс-служба ТюмГУ

"Исследования Обь-Иртышского бассейна Тюменский госуниверситет проводит с 1970-х годов, - сообщил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. - За эти годы были выполнены крупные научно-исследовательские проекты. В частности, обследованы более 250 озер в тундровой и таежной природных зонах Западной Сибири, сформирована уникальная база данных по химическому составу вод и донных отложений малых озер территории. Наши специалисты сформировали фактологическую основу для оценки степени трансформации поверхностных водных объектов Среднего Приобья, Пур-Тазовского междуречья и других староосвоенных нефтегазовых регионов".

Сегодня в ТюмГУ действует самая современная в регионе лаборатория по изучению химии природных вод, а также лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии. По словам В. Фалькова, объединившись в межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ), ученые Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов планируют начать водный контроль и оперативное выявление проблемных зон речных бассейнов. Для этого будет создана мониторинговая сеть пунктов Обь-Иртышского бассейна.

Как отмечают специалисты, такая работа необходима: Обью формируется масштабная зона загрязнения в акватории Северного Ледовитого океана. Но пока нет достоверных данных о происхождении и генезисе загрязненных вод, выносимых Обью в Карское море. Не существует и системы объективного контроля за трансграничным переносом загрязнений. Потому необходимы мониторинговые исследования, позволяющие объективно оценить объем вклада в загрязнение от техногенных и природных источников при учете сезонной и многолетней динамики. Этим и займутся ученые Западно-Сибирского НОЦ.

Сайт ТюмГУ

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