В курганской колбасе нашли антибиотики

Специалисты управления Россельхознадзора Курганской области сделали неприятное открытие: в вареной колбасе одного из местных производителей обнаружились лекарственные средства, которых там быть не должно в принципе.

Пробы взяли для лабораторных исследований в рамках стандартного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Результаты анализа показали, что в колбасе есть антибиотики - доксициклин, энрофлоксацин. Первый - полсинтетический препарат, имеющий длинный список "побочек", второй используется для лечения кошек, собак, сельскохозяйственных животных и домашней птицы.

Их присутствие в конечном продукте, уверены эксперты, свидетельствует о том, что и в мясе, которое использовалось для его изготовления, содержание обнаруженных антибиотиков было превышено.

"Термохимический способ изготовления колбас не приводит к заметному снижению количества антибиотиков: в готовом изделии остается до 93 процентов исходного количества препарата", - говорят в Россельхознадзоре.

Употребление такой колбасы в пищу опасно, в первую очередь, развитием устойчивости (или резистентности) к антибиотикам. В перспективе это приведет к появлению штаммов бактерий, устойчивых к препаратам, и человек будет беззащитен перед инфекциями и микроорганизмами.

"На основании полученных протоколов испытаний в отношении производителя колбасной продукции будут приняты строгие меры", - пообещали специалисты.