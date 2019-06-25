Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"

Как сообщили в Роскосмосе, по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на NASA разместили информацию о том, что во время спуска с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. По утверждению американского космического агентства, после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

В связи с этим российское космическое ведомство вынуждено разъяснить: после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ). Таким образом, сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными.

Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн пробыли в космосе 204 дня. Они провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.