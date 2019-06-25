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25.06.2019 10:33
Рубрика: Общество

Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"

Текст: Наталия Ячменникова
Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11", на котором на Землю вернулись три члена экипажа МКС - космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн - прошла в штатном режиме. Самочувствие у всех хорошее. На кадрах первых минут приземления - улыбающаяся "звездная троица".

Как сообщили в Роскосмосе, по результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет.

Глава NASA не приедет в июле на Байконур на запуск "Союза"

Ранее ряд СМИ со ссылкой на NASA разместили информацию о том, что во время спуска с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. По утверждению американского космического агентства, после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

В связи с этим российское космическое ведомство вынуждено разъяснить: после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ). Таким образом, сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций", являются недостоверными.

Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн пробыли в космосе 204 дня. Они провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуски "Союзов" РГ-Видео РГ-Фото
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