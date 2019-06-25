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25.06.2019 15:37
Рубрика: В мире

Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города

Текст: Тимофей Борисов (Сербия)

С самого раннего утра работа мэрии сербского города Ниш сложилась необычным образом. Российские спасатели МЧС проверили историческое здание на сейсмоустойчивость специальным комплексом "Струна". Особой необходимости в этой процедуре не было. Хотя Сербия - сейсмическая страна, а город Ниш расположен в восьмибалльной зоне по шкале Меркале, но землетрясений здесь не было. Просто наши спасатели на деле решили продемонстрировать работу диагностического комплекса, привезенного в Ниш в рамках международных учений МЧС России и Сербии.

Они проходят одновременно в нескольких местах Сербии. Спасатели из нескольких стран, - а не только россияне и сербы, - согласно сценарию, должны спасти затонувшие и попавшие в аварию автомобили, потушить природный пожар, ликвидировать завалы на потенциально опасном предприятии. А в Нише помимо мэрии на сейсмоустойчивость за три дня планируют проверить еще несколько зданий. Всю работу проводят специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС России, поскольку "Струна" на вооружении есть только у нашего чрезвычайного ведомства.

Здание городской мэрии построено более ста лет назад, поэтому объект достаточно сложный для исследования. Затем на очереди различные социальные объекты, прежде всего, школы и детские сады.

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"Применение комплекса "Струна" позволяет оценить сейсмостойкость сооружений, сейсмичность грунтов, дефицит сейсмостойкости. В основу технологии положен метод динамико-геофизических испытаний системы "грунт-сооружение". Метод ранее был неоднократно опробован в Европе, в частности, трижды в Италии, а также в Греции, Германии и Турции. Он получил международное одобрение на европейской комиссии по сейсмологии", - сообщили корреспонденту "РГ" специалисты МЧС России, прибывшие в Ниш на учения "Сербия 2019".

Кстати, после учений исследования могут быть продолжены в рамках работы российско-сербского гуманитарного центра. Диагностический комплекс останется здесь.

В мире Европа Сербия Власть Безопасность Правительство МЧС
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