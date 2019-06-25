"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения

Одним из самых интересных образцов боевой техники, представленных на открывшемся во вторник, 25 июня V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", является новое поколение бронеавтомобиля "Тигр".

Как отметил в беседе с "РГ: Русское оружие" руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ООО "Военно-промышленная компания" Сергей Суворов, в преддверии форума некоторые источники поспешили назвать новинку "Тигр Next" или "Тигр-2".

"На самом деле, это неофициальные обозначения, мы его здесь представляем как "Тигр" нового поколения" либо "Атлет", поскольку он создавался по одноименной опытно-конструкторской разработке", - сказал Сергей Суворов.

"Если же говорить о самом бронеавтомобиле, то со временем он должен заменить ныне выпускающуюся серийную версию "Тигра", - также добавил он.

У новой машины улучшены все характеристики. Она создавалась с учетом большого опыта боевого использования бронеавтомобилей, полученного в различных "горячих точках". Например, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Полная масса составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек.

Двигатель пока 240-сильный, в будущем появится с большей мощностью. Максимальная скорость - не менее 120 км/ч. Запас хода - 1000 км.

По желанию заказчика, машину можно оборудовать различным вооружением, в том числе боевыми дистанционно управляемыми модулями. Как и ныне выпускающаяся версия, новый "Тигр" может служить для монтажа разнообразного вооружения и боевых систем.

"По своим тактико-техническим характеристикам новейший российский бронеавтомобиль отвечает самым высоким мировым требованиям и не уступает ни одной из зарубежных разработок. В качестве специального боевого транспортного средства он найдет применение как в Российской армии, так и в других силовых структурах Российской Федерации. Будет он интересен и зарубежным заказчикам", - считает Сергей Суворов.