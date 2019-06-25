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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

Новости
    25.06.2019, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Борисовна Покровская, советская, российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РСФСР, профессор, скончалась на 82-м году жизни.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра.

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. С детства мечтала стать актрисой, но родители были против, поэтому поступила на филологический факультет Московского педагогического института.

Проучившись год, оставила учебу и начала заниматься в театральном кружке при московском Доме учителя. После чего поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1959 году и была принята в труппу Московского театра "Современник", где прослужила 45 лет. В 2004 году Покровская была принята в труппу МХТ имени Чехова, продолжая сотрудничество и с "Современником".

На экранах - с середины пятидесятых: "Июльский дождь" (Леля), "Выбор цели", "Дневник директора школы", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Охота на лис", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Была замужем за актером и режиссером Олегом Ефремовым, скончавшимся в 2000-м году. Сын - актер и режиссер Михаил Ефремов, внуки - актеры Никита (театр "Современник") и Николай (сериал "Белая гвардия") Ефремовы.

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