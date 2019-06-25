В Испании ссора двух детей закончилась вызовом спецназа

В Испании банальная детская ссора закончилась массовыми беспорядками, к ликвидации которых пришлось привлекать полицейский спецназ.

В ночь на воскресенье в ходе празднования одного из местных праздников в Вальядолиде 8-летний мальчик ударил сверстницу. Поскольку инцидент произошел при родителях, началась перепалка между ними, которая вскоре превратилась в драку. К конфликту подключились и другие взрослые. В итоге на нескольких улицах отношения выясняли одновременно около 50 человек.

К месту происшествия были стянуты сразу четыре наряда полиции, однако им пришлось вызывать подкрепление, в том числе отряд специального назначения. При задержании родственники детей оказали сопротивление стражам порядка. Дядя и отец мальчика даже нанесли побои полицейским, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.