Международный военно-технический форум, который открыл свою работу в подмосковном парке "Патриот", сейчас является одной из лучших мировых выставок современного оружия. Здесь можно не только увидеть новейшие образцы военной техники, но и потрогать их, посмотреть, как они ведут себя в деле.

На выставке свою продукцию показывают не только российские, но и зарубежные производители. Национальные экспозиции на "Армии" представили 10 иностранных государств - Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

Как заявил на открытии форума министр обороны РФ Сергей Шойгу, наша "оборонка" динамично наращивает свое развитие и делает это вопреки западным санкциям. Шойгу подчеркнул, что этот проект получил международное признание и "стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса".

Глава военного ведомства напомнил, что в 2015 году на выставке работало 818 компаний, которые представили около 7,5 тысячи разработок.

"Сейчас на форуме уже свыше 1300 предприятий представляют 27 тысяч образцов своей продукции. Стала более насыщенной научно-деловая программа", - подчеркнул Шойгу. Министр обороны рассказал, что помимо деловой программы в "Патриоте" и на аэродроме Кубинка развернуты выставки, которые рассказывают о быте российских военных в Сирии.

В свою очередь, говоря об экспозициях форума, вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что на выставке много новых, современных образцов автобронетанковой техники, модернизационных образцов армейской авиации. "Кроме того, на "Армии-2019" много новинок, посвященных высокоточному оружию, системам разведки, радиоэлектронного подавления, робототехники", - подчеркнул вице-премьер.