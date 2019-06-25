Возвращение гиганта: в США заинтересовались ремонтом "Дмитрия Донского"

Американские эксперты задались вопросом, для чего Северный флот России дает "новую жизнь" атомному ракетоносцу "Дмитрий Донской".

Издание The National Interest не могло обойти вниманием новость о завершении капремонта подлодки проекта 941 "Акула" (в классификации НАТО "Тайфун") "Дмитрий Донской". Недавно она прошла боевые испытания в Белом море.

Автор Марк Эпископос напоминает вначале, что это самая большая подводная лодка в мире. Он также полагает, что субмарина этого проекта, пожалуй, самая известная и опасная из всех когда-либо созданных Советским Союзом. Имя ее стало нарицательным благодаря фильму "Охота за "Красным Октябрем".

Последнее десятилетия "Дмитрий Донской" служил испытательным стендом для баллистических ракет РСМ-56 "Булава". А в 2018 году крейсер было решено капитально переоборудовать, чтобы он смог присоединиться к подлодкам проекта "Борей". Также вице-адмирал Олег Бурцев озвучивал информацию о том, что "Дмитрия Донского" могут вооружить 200 крылатыми ракетами "Калибр".

Автор задается вопросом: "Что выиграет российский военно-морской флот от такого сложного и дорогостоящего проекта?". Ведь ремонт судна, считает эксперт, обходится дороже, чем создание новых подводных крейсеров линейки "Борей".

В этом может быть резон, продолжает эксперт. Дело в том, что в модернизированной российской армии акцент делается на сухопутные войска быстрого реагирования. Но при этом ВМФ России недостает подлодок, способных соперничать по огневой мощи с американскими субмаринами. В частности, с подводными лодками класса "Огайо", вооруженных 154 ракетами "Томагавк". Здесь автор ссылается на высказывание вице-адмирала Олега Бурцева.

А потому превращение "Дмитрия Донского" в носителя крылатых ракет может быть неплохим вариантом для достижения паритета с Америкой.