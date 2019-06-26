Планету захватили пришельцы. Злые, страшные, колючие такие, похожие на больших антропоморфных морских ежей. И могучие, способные моментально кого хочешь распылить в кровавое облачко. Земные правительства вторжению для вида немножко посопротивлялись, да и сдались. Пришельцы же насадили повсеместно тоталитарную диктатуру, вживили гражданам поголовно жучки, наводнили атмоферу шпионскими дронами и принялись выкачивать из недр ресурсы, а сами разместились в глубоких норах и сидят себе, без весомого повода на поверхности не показываясь.

В детали устройства кровавого режима захватчиков фильм Руперта Уайатта "Битва за Землю" особо не вдается. Диктатура - она и на Альфе Центавра диктатура. Прикрывается шаблонными лозунгами, уверяет, что все это во благо, что, мол, раньше вы жили неправильно, недостойно, а мы, просвещенные и благородные, вас научим, как жить достойно и правильно.

Народ терпит - куда деваться. Тем более низшим слоям привыкнуть к ухудшению условий, которые и так были не сахар, легче. Ну а богатые, как водится, богатеют. Кто при немцах жил, тот и сейчас живет - не зря говорят. Короче, если кому надо тут найти параллели, аллегории какие - пожалуйста: они, словно яблочки в осеннем саду, по фильму рассыпаны. Правда, многие уже подгнивают.

Где есть диктатура - да что там диктатура, вообще любая власть в любой форме, - там есть и те, кто этой власти противостоит. Бывает, даже не злобными шептаниями на кухне, а деятельно. Как в данном случае. Ячейка подпольной организации с банальным названием "Феникс" готовит теракт с целью разжечь пламя революции. За осуществлением их плана мы и наблюдаем большую часть фильма. Состоит команда бомбистов из безликих в основном персонажей (хотя одного играет фактурнейший Бен Дэниелс). Но все нормально, так было задумано. Никто из них главным героем не является. А является главным героем шеф полиции, преступников выслеживающий, - его роль исполняет Джон Гудман. Слишком прямолинейно исполняет - и линия его слишком предсказуема, увы.

Жандарм охотится на подпольщиков - что-то это напоминает. Вряд ли Руперт Уайатт читал или смотрел "Статского советника", однако сюжет российскому зрителю должен быть знаком. Не только по Акунину, разумеется. "Феникс" этот - ну точно народовольцы: структура, методы, сама сущность - копия террористов старого образца, каких нынче уже не сыщешь. Самоотверженные, страстно преданные делу. Только лишенные идеологии. И свергать собираются не царя, а игольчатых монстров.

Как антиутопия "Битва за Землю" - это "1984" с пришельцами, ничего выдающегося, иными словами. Но антиутопия и пришельцы здесь - всего лишь декорация для плотного, наваристого революционерского триллера. Где вы еще такое видали, а? Несколько борцов за свободу, используя разнообразные хитроумные приемы - коммуникация между ними налажена, к примеру, через объявления в газете - твердо идут к великой и почти невозможной цели. Без сюсюканий, без лишних драм, не считаясь с жертвами из числа невинных людей. В каком-то смысле - почти готовая инструкция. Но применять ее крайне не рекомендуется. По крайней мере, до пришествия внеземных оккупантов.

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