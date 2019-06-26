Данных о пострадавших россиянах при взрыве в Вене нет

По информации посольства России в Австрии, россияне не пострадали при взрыве в жилом доме в Вене, прогремевшем в городе этим вечером. Об этом дипмиссия сообщает на своей страничке в Twitter.

Точная причина мощного взрыва, в результате которого частично обрушился фасад здания, пока что не установлена. По предварительным данным он мог быть вызван утечкой бытового газа.

Ранее стало известно о 10 пострадавших в результате происшествия. По последним данным четверо из них находятся в тяжелом состоянии.