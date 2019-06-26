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26.06.2019 14:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Эксперты из России и Китая заявили о необходимости международного сотрудничества

Китайские и российские ученые рассказали в интервью корреспондентам информационной службы "Россия-Китай: главное", что в качестве важных экономик мира КНР и РФ на платформе "Большой двадцатки" прилагают усилия для защиты мультилатерализма и создания архитектоники мировой экономики открытого типа.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Напомним, 28-29 июня в Осаке пройдет 14-й саммит лидеров стран "Большой двадцатки". Участники обменяются мнениями по вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций, инноваций, экологии, энергетики и другим темам, уточняет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Говоря о предстоящем саммите, доцент Российского университета дружбы народов Олег Тимофеев сказал, что в настоящее время в развитии глобальной экономики существует несколько актуальных вопросов, которые ждут своего решения. Это, в частности, торговый конфликт между Китаем и США. Эксперт считает важным обсуждение решения этих вопросов на саммите. По его словам, торговые трения между Китаем и США не только оказывают негативное влияние на развитие обеих стран, но и  на развитие глобальной экономики.

Олег Тимофеев выразил поддержку позиции Китая в торговых спорах с США.

- Мне очень нравится в позиции Китая то, что там заявляют не только о необходимости решения этого, конечно, очень крупного глобального торгового конфликта, но и о том, как не допустить новых конфликтов в будущем, - отметил он. - Китайское руководство сейчас предлагает придерживаться новых правил решения торговых споров, которые будут основаны не на односторонних мерах, не на торговом эгоизме, а на принципах многостороннего подхода, и эта позиция Китая  вызывает все больше уважения со стороны других стран.

Заместитель заведующего сектором по изучению экономики России, главный научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Гао Цзисян уделила особое внимание предстоящей неформальной встрече лидеров Китая, России и Индии, которая пройдет по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита "Большой двадцатки".

- Унилатерализм США невыгоден для развития всех стран, - сказала  Гао Цзисян. -  На таком фоне Китай, Россия и Индия проведут трехстороннюю встречу. Они призывают всех придерживаться мультилатерализма. Это служит для других странам мира важным сигналом.

В ходе недавнего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию лидеры двух стран подписали Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В заявлении подчеркивается, что Китай и Россия поддерживают ведущую роль G20 в вопросах глобального экономического регулирования и международного экономического сотрудничества. По мнению Гао Цзисян, G20 - это важная платформа для России,  которая играет в этом механизме важную роль. Россия совместно с другими странами, в частности, с Китаем, выступает за мультилатерализм, защиту общих интересов, поддержку сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического роста.

- Что касается взаимодействия Китая и России на платформе G20, то мне кажется, что главная цель - то, что обе стороны прилагают усилия к осуществлению мультилатерализма, совместному созданию архитектоники мировой экономики открытого типа, призывают к поддержке многостороннего торгового механизма в рамках ВТО, выступают против односторонних торговых санкций, против унилатерализма и протекционизма, - отметила Гао Цзисян.

По мнению Гао Цзисян, дальнейшее укрепление консультаций и взаимодействия между Китаем и Россией на международных платформах будет благоприятно влиять на развитие ряда многосторонних механизмов, в частности,  и в G20.

- У нас во многом совпадает повестка саммита "Большой двадцатки", которую предлагают Россия и Китай, с официальной повесткой, которая была озвучена страной-хозяйкой, то есть Японией. Это проблемы собственной экономики,  глобальная экономика, торговый протекционизм, инновации, проблемы устойчивого развития, изменения климата, внедрение новых технологий, инфраструктурная взаимозависимость и так далее. Ну и, конечно, существенной помощью для развития китайских многосторонних инициатив традиционно является позиция России по китайской инициативе "Один пояс и один путь", - добавила Гао Цзисян.

По мнению Олега Тимофеева, Россия и Китай выступают против протекционизма в любых формах, в том числе и в экономической сфере, и в торговой сфере -  против торговых ограничений любых форм. В решении глобальных проблем государства решительно защищают мультилатерализм и признают ведущую роль ВТО.

Гао Цзисян считает, что Китай и Россия прилагают усилия для создания честного и справедливого механизма международного многостороннего сотрудничества, основанного на четких и ясных правилах, что играет активную роль для создания партнерской и взаимовыгодной международной обстановки.

- Когда глобальная обстановка станет лучше, это станет большим благом для укрепления прагматичного сотрудничества между Китаем и Россией в разных сферах, например, в сферах финансов, инвестиций, цифровой экономики, энергетики, - отмечает она.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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