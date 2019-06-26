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26.06.2019 / 16:49
Коллекция

Gucci добавили в приложение AR-технологию для примерки кроссовок

Фото: Предоставлено Gucci
Фото: Предоставлено Gucci

В мобильном приложении Gucci для iOS появилось обновление - технология дополненной реальности, с помощью которой любой человек сможет примерить обувь, не выходя из дома. На данный момент технология работает под самые узнаваемые кроссовки бренда - линейку Ace с различными вариантами дизайна от креативного директора модного дома Алессандро Микеле.

Механизм прост: человек выбирает понравившуюся пару Ace, наводит камеру своего мобильного устройства на ноги и практически сразу кроссовки оказываются "надеты" на стопы. Полученное изображение можно фотографировать, хранить, а при желании выкладывать в соцсети. В программе также предусмотрены специальные наклейки и обои, чтобы пользователи могли настраивать устройства под свой вкус.

Техническим партнером бренда выступил белорусский стартап Wannaby, разрабатывающий технологии компьютерного зрения и рендеринга. Несколько месяцев назад компания уже выпустила собственное приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности и моментально получила признание лидеров отрасли AR (augmented reality - дополненная реальность) во всем мире.

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