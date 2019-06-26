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26.06.2019,  
13:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Новую разведывательную машину СБРМ представили на "Армии-2019"

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР". Ее презентовал холдинг "Росэлектроника", который входит в "Ростех". Машина разработана на базе бронеавтомобиля "Тигр".

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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Специальная боевая машина предназначена для Росгвардии.

Боевую машину с РЛС можно использовать для ведения разведки и боя, а в тылу - для выполнения охранных функций. Причем делать это возможно в любое время суток и при любой погоде. Она обнаружит цель на расстоянии до десяти километров и передаст все данные в пункт управления. Но 10 километров для машины не предел. Если необходимо больше, можно использовать комплекс дальней воздушной оптико-электронной разведки на базе беспилотного летательного аппарата. А еще обмен данными осуществляется в защищенном режиме.

Машина прошла госиспытания и ее уже поставляют в подразделения Росгвардии.

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