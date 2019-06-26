Утонул гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский

Как стремительно, словно струны гитары, обрываются и уходят в историю герои легендарного ансамбля "Песняры". Чуть больше месяца не дожил до своего 60-летия и последний гитарист уникального белорусского коллектива, которому в этом году исполняется 50 лет, Аркадий Ивановский.

Виртуозный инструменталист утонул в минувшее воскресенье, передают новостные источники Беларуси. Белорусские следователи проводят доследственную проверку по факту смерти музыканта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, и иные личные вещи. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что проверочные мероприятия продолжаются.

Местная пресса уточняет, что прощание со знаменитым артистом состоится в белорусской столице 26 июня в ритуальном зале на улице Ольшевского.

Аркадий Ивановский вошел в состав "Песняров" под руководством Владимира Мулявина в 1996 году и работал в прославленном коллективе почти семь лет вплоть до его распада после смерти лидера ансамбля.

А спустя год Ивановский начал педагогическую деятельность на кафедре художественного творчества и продюсерства минского Института современных знаний имени Широкова. Музыкант сотрудничал и с Vip Jazz Андрея Славинского.