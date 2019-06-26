Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности, сообщается на сайте Кремля. Среди прочего документ предусматривает меры по преимущественному использованию отечественной микроэлектроники и программного обеспечения, перечень ключевых компонентов микроэлектроники и показатели увеличения объемов выпуска гражданской продукции на их основе.

Путин также поручил прописать приоритетные направления кооперации с иностранными производителями для "создания и поэтапной локализации изготовления компонентов микроэлектроники, оборудования и материалов, а также базовых технологий, открытых для всех участников рынка".

В сообщении отмечается, что такое поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений главы государства, направленных на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы.